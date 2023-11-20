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На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов за границу

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В Генеральной прокуратуре Украины заявили о задержании на западе страны пяти человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать на территорию Молдавии.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы по факту незаконной переправки военнообязанных через границу Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчины за денежное вознаграждение систематически переправляли мужчин призывного возраста с территории Украины за границу.

Отмечается, что стоимость переправки составляла от $3 тыс.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.

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