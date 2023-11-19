Политолог Бондаренко заявил, что «майдан» на Украине может начаться внезапно

К новому украинскому «майдану» может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического положения граждан страны, заявил политолог Кость Бондаренко.

В интервью «СТРАНА.ua» он отметил, что в обществе — противоречивые чувства в отношении власти, процветает «кухонное диссидентство».

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьёзное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации», — сказал он.

Политолог заявил, что Владимир Зеленский своим заявлением о перспективе нового «майдана» мог сыграть на опережение, так как в стране растут критические настроения в отношении властей.

Ранее Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своих соцсетях заявил, что только власти Великобритании и Соединённых Штатов могут в настоящий момент устроить новый «майдан» на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского о «майдане-3» признанием Киева в госпереворотах.