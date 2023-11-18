RT в Telegram
Подпишись

Министр Певкур: истребители у ВСУ не изменят ход конфликта на Украине

Короткая ссылка
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что скептически относится к шансам украинских войск переломить ситуацию в конфликте после появления у армии реактивных самолётов.
Министр Певкур: истребители у ВСУ не изменят ход конфликта на Украине
  • РИА Новости

В интервью РБК-Украина он отметил, что у Киева нет достаточного количества военнослужащих для того, чтобы одновременно удерживать территории и участвовать в боевых действиях.

«В конце концов, нужна армия, которая контролирует территорию и отвоёвывает территорию, потому что с самолётами территорию не вернёшь», — сказал Певкур.

Министр добавил, что Генеральный штаб ВСУ должен сам решить, какое именно оружие на сегодняшний день необходимо украинской армии.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить