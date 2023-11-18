Министр Певкур: истребители у ВСУ не изменят ход конфликта на Украине

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что скептически относится к шансам украинских войск переломить ситуацию в конфликте после появления у армии реактивных самолётов.

В интервью РБК-Украина он отметил, что у Киева нет достаточного количества военнослужащих для того, чтобы одновременно удерживать территории и участвовать в боевых действиях.

«В конце концов, нужна армия, которая контролирует территорию и отвоёвывает территорию, потому что с самолётами территорию не вернёшь», — сказал Певкур.

Министр добавил, что Генеральный штаб ВСУ должен сам решить, какое именно оружие на сегодняшний день необходимо украинской армии.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину.