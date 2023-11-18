Армения заявила о ранении военного при обстреле Азербайджаном, Баку это отрицает
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Как сообщили в Минобороны Армении, обстрел со стороны Азербайджана зафиксирован утром 18 ноября.
Уточняется, что состояние здоровья армянского военного оценивается как средней степени тяжести.
«Распространённая Министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09:50 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии позиций Вооружённых сил Армении ... не соответствует действительности», — ответила азербайджанская сторона.
В азербайджанском Минобороны добавили, что ведомство категорически отвергает эту информацию.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.