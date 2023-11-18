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Армения заявила о ранении военного при обстреле Азербайджаном, Баку это отрицает

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Министерство обороны Армении заявило, что армянский военнослужащий получил ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана. Вместе с тем в азербайджанском военном ведомстве эту информацию опровергли.
Армения заявила о ранении военного при обстреле Азербайджаном, Баку это отрицает
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в Минобороны Армении, обстрел со стороны Азербайджана зафиксирован утром 18 ноября.

Уточняется, что состояние здоровья армянского военного оценивается как средней степени тяжести.

«Распространённая Министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09:50 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии позиций Вооружённых сил Армении ... не соответствует действительности», — ответила азербайджанская сторона.

В азербайджанском Минобороны добавили, что ведомство категорически отвергает эту информацию. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

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