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МО: ВС России на Купянском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ

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ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ и нанесли поражение трём бригадам противника.
МО: ВС России на Купянском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«На Купянском направлении... отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные нанесли поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад украинских войск в районах Ивановки и Загоруйковки Харьковской области.

19 октября военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.

21 октября генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.

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