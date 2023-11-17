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Минобрнауки Украины остановило печать учебников по молдавскому языку

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Министерство образования и науки Украины прекратило печать учебников по молдавскому языку после возмущения со стороны Румынии.
Минобрнауки Украины остановило печать учебников по молдавскому языку
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.

«Сегодня министерство остановило любую дополнительную печать этих учебников», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство начало разработку механизмов по замене ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке.

Кроме того, отмечается, что на Украине понятие «молдавский язык» заменили на «румынский язык».

В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

В августе премьер-министр Румынии Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой официально признать, что молдавского языка не существует.

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