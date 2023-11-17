Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов
Пленный военный ВСУ заявил, что Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов
- AP
Об этом украинский пленный сказал в беседе с ТАСС.
«Насчёт обмена: я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трёхсотые, не хотят нами заниматься», — заявил он.
Вавко рассказал, что он был мобилизован в прошлом году в городе Хмельницком на западе Украины. Позже под Кременной в ЛНР он был ранен в спину, его забрали ВС России и оказали ему помощь.
В настоящий момент у него парализована нижняя часть тела, и именно поэтому, по словам военного ВСУ, он не попадает в списки на обмен.
Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.