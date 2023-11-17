Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов

Пленный военнослужащий украинских вооружённых сил Валерий Вавко рассказал, что руководство Украины не стремится обменивать своих раненых бойцов, поскольку киевские власти не хотят помогать пострадавшим военным.

Об этом украинский пленный сказал в беседе с ТАСС.

«Насчёт обмена: я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трёхсотые, не хотят нами заниматься», — заявил он.

Вавко рассказал, что он был мобилизован в прошлом году в городе Хмельницком на западе Украины. Позже под Кременной в ЛНР он был ранен в спину, его забрали ВС России и оказали ему помощь.

В настоящий момент у него парализована нижняя часть тела, и именно поэтому, по словам военного ВСУ, он не попадает в списки на обмен.

Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.