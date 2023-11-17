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Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов

Пленный военный ВСУ заявил, что Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов

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Пленный военнослужащий украинских вооружённых сил Валерий Вавко рассказал, что руководство Украины не стремится обменивать своих раненых бойцов, поскольку киевские власти не хотят помогать пострадавшим военным.
Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов
  • AP

Об этом украинский пленный сказал в беседе с ТАСС.

«Насчёт обмена: я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трёхсотые, не хотят нами заниматься», — заявил он.

Вавко рассказал, что он был мобилизован в прошлом году в городе Хмельницком на западе Украины. Позже под Кременной в ЛНР он был ранен в спину, его забрали ВС России и оказали ему помощь.

В настоящий момент у него парализована нижняя часть тела, и именно поэтому, по словам военного ВСУ, он не попадает в списки на обмен.

Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.

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