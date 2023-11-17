Spectator: Зеленский должен заявить о новом массовом призыве в ВСУ
Она отметила, что Зеленскому необходимо честно рассказать о положении дел на фронте.
По её словам, ВСУ не смогли достичь поставленных на год целей.
«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу», — пишет Моренец.
Журналист добавила, что на Украине возникает конфликт между военными, знающими реальное положение дел, и гражданскими, которые считают, что призванных людей достаточно.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.