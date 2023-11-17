Владимир Зеленский должен заявить о новом массовом призыве людей в украинскую армию из-за нехватки бойцов, заявила украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

Она отметила, что Зеленскому необходимо честно рассказать о положении дел на фронте.

По её словам, ВСУ не смогли достичь поставленных на год целей.

«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу», — пишет Моренец.

Журналист добавила, что на Украине возникает конфликт между военными, знающими реальное положение дел, и гражданскими, которые считают, что призванных людей достаточно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.