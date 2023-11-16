В ЛНР приговорили украинского солдата к 14 годам колонии за обстрел жилого дома

Верховный суд ЛНР приговорил украинского военнослужащего Николая Дубца к 14 годам колонии за обстрел жилого дома из подствольного гранатомёта.

Суд установил, что солдат ВСУ выстрелил из подствольного гранатомёта ГП-25 в сторону заселённого многоквартирного жилого дома в Северодонецке. В результате взрывной волны была повреждена квартира на четвёртом этаже, её собственник, 82-летний пенсионер, понёс значительный материальный ущерб.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя... и приговорил Дубца к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном заявлении.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам лишения свободы командира роты ВСУ Андрея Савчука за обстрел посёлка Николаевка в Луганской Народной Республике.

Также сообщалось, что за подрыв жилого дома Верховный суд ЛНР приговорил 52-летнего солдата-контрактника ВСУ Владимира Гулавского к 14 годам лишения свободы.