На Украине одобрили решение повысить тарифы на электроэнергию на 22,1%
- AFP
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Как сообщает украинское издание Klymenlo Time, если решение примут окончательно, цена на стандартный тариф на передачу электроэнергии вырастет на 22,1%, а тариф для «зелёной» металлургии повысят на 97%.
Ранее сообщалось, что правительство Украины готово повысить тарифы на газ и электроэнергию для потребителей в рамках предложений США по либерализации рынка газа и электричества.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население закупить генераторы на фоне прихода зимы и возможных отключений электричества.