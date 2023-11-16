На Украине одобрили решение повысить тарифы на электроэнергию на 22,1%

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила решение о повышении тарифов на электроэнергию в 2024 году.

Как сообщает украинское издание Klymenlo Time, если решение примут окончательно, цена на стандартный тариф на передачу электроэнергии вырастет на 22,1%, а тариф для «зелёной» металлургии повысят на 97%.

Ранее сообщалось, что правительство Украины готово повысить тарифы на газ и электроэнергию для потребителей в рамках предложений США по либерализации рынка газа и электричества.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население закупить генераторы на фоне прихода зимы и возможных отключений электричества.