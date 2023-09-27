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На Украине готовы повысить тарифы на газ и свет в рамках предложений США

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Правительство Украины готово повысить тарифы на газ и электроэнергию для потребителей в рамках предложений США по либерализации рынка газа и электричества.

«Суть реформы состоит в том, чтобы дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ», — приводит УНИАН слова министра социальной политики Оксаны Жолнович.

Она подчеркнула, что людям, у которых платежи за коммуналку будут превышать 15% от заработка, предоставят субсидии.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

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