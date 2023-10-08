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Министр энергетики Украины рекомендовал населению закупить генераторы

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RT
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население закупить генераторы на фоне прихода зимы и возможных отключений электричества.
Министр энергетики Украины рекомендовал населению закупить генераторы
  • AFP
  • © YURIY DYACHYSHYN

Ведущий телеканала «Мы — Украина» спросил у Галущенко, как жителям страны готовиться к зиме.

Он ответил, что всегда рекомендует гражданам покупать генераторы.

«Если есть возможность усилить автономное функционирование, то сделайте это», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее сообщалось, что правительство Украины готово повысить тарифы на газ и электроэнергию для потребителей в рамках предложений США по либерализации рынка газа и электричества.

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