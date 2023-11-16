ВСУ потеряли до 110 военных на Купянском направлении
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По данным ведомства, ВС России отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
«Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США», — уточнили в Минобороны.
Российские войска также отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком.