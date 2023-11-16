ВСУ потеряли до 110 военных на Купянском направлении

Украинские войска потеряли около 280 военнослужащих за минувшие сутки на Купянском направлении, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВС России отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США», — уточнили в Минобороны.

Российские войска также отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком.