RT в Telegram
Подпишись

ВСУ потеряли до 110 военных на Купянском направлении

Короткая ссылка
Украинские войска потеряли около 280 военнослужащих за минувшие сутки на Купянском направлении, заявили в Минобороны России.
ВСУ потеряли до 110 военных на Купянском направлении
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

По данным ведомства, ВС России отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США», — уточнили в Минобороны.

Российские войска также отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить