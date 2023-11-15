Советник главы ДНР Гагин: ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком

Российские военные зачистили один из крупнейших опорных пунктов украинских войск под Донецком, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, бойцам ВС России удалось заполучить в качестве трофеев около десятка единиц оружия западного производства.

«На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатомёты, патроны, гранаты», — приводит ТАСС слова Гагина.

Он добавил, что на позициях было найдено оружие советского образца, а в результате зачистки потери противника составили до двух десятков бойцов убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов вертолётов Ка-52 по опорникам и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении.