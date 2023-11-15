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Советник главы ДНР Гагин: ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком

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Российские военные зачистили один из крупнейших опорных пунктов украинских войск под Донецком, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Советник главы ДНР Гагин: ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком
  • РИА Новости

По его словам, бойцам ВС России удалось заполучить в качестве трофеев около десятка единиц оружия западного производства.

«На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатомёты, патроны, гранаты», — приводит ТАСС слова Гагина.

Он добавил, что на позициях было найдено оружие советского образца, а в результате зачистки потери противника составили до двух десятков бойцов убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов вертолётов Ка-52 по опорникам и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении.

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