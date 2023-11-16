Российские войска отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении

Армия России отразила 14 атак украинских войск на Донецком направлении, заявили в российском Минобороны.

«На донецком направлении подразделения... отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артёмово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих и один танк.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС России зачистили крупный опорник ВСУ под Донецком.

По его словам, бойцам ВС России удалось заполучить в качестве трофеев около десятка единиц оружия западного производства.