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ВСУ мобилизовали украинского военного, несмотря на его статус отца-одиночки

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Взятый в плен украинский военнослужащий рассказал, что Вооружённые силы Украины мобилизовали его, несмотря на то что он отец-одиночка.
ВСУ мобилизовали украинского военного, несмотря на его статус отца-одиночки
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом украинский военный рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, до мобилизации он работал грузчиком и в одиночку воспитывал ребёнка, которого бросила мать.

«14 июля я шёл на работу утром, меня остановил ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручил повестку… Я говорил, что у меня ребёнок один на воспитании, но им это было всё равно», — сказал он.

Ему было предписано явиться на сборный пункт 19 июля, несмотря на его статус отца-одиночки.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что до 13 военнослужащих ВСУ ежедневно сдаются в плен российской армии на Херсонском направлении.

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