Сальдо: до 13 военных ВСУ ежедневно сдаются в плен в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Сальдо, моральное состояние большинства солдат ВСУ находится на крайне низком уровне.
«Это неудивительно — их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2—3 до 11—13 боевиков», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что два грузинских наёмника-снайпера из «Иностранного легиона» ВСУ попали в российский плен под Кременной в Луганской Народной Республике.