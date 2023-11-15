Сальдо: до 13 военных ВСУ ежедневно сдаются в плен в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что до 13 военнослужащих Вооружённых сил Украины ежедневно сдаются в плен российской армии на Херсонском направлении.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сальдо, моральное состояние большинства солдат ВСУ находится на крайне низком уровне.

«Это неудивительно — их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2—3 до 11—13 боевиков», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два грузинских наёмника-снайпера из «Иностранного легиона» ВСУ попали в российский плен под Кременной в Луганской Народной Республике.