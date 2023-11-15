В Грузии заявили, что знают о попавших в плен ВС России грузинских наёмниках

Грузия планирует обратиться к Швейцарской Конфедерации и Международному комитету Красного Креста (МККК) в связи с ситуацией вокруг грузинских наёмников, которые попали в плен в зоне спецоперации России на Украине.

МИД Грузии сообщил, что грузинская сторона постарается использовать международные механизмы в качестве медиатора.

Из открытых источников Тбилиси известно о взятии наёмников в плен российскими военными, пишет ТАСС.

Минобороны России ранее заявило, что российские бойцы взяли в плен гражданина Грузии Георгия Чубетидзе из интернационального легиона ВСУ.

По его словам, наёмники использовались для того, чтобы стрелять по покидающим позиции украинским мобилизованным.

Также сообщалось, что два грузинских наёмника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной в Луганской Народной Республике.

В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.