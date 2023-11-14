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Лукашенко: в Белоруссии раскрыли схемы по экспорту молока в Россию

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Коррупционные схемы при экспорте молочной продукции в Россию с участием должностных лиц, в том числе из правительства, раскрыли в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Лукашенко: в Белоруссии раскрыли схемы по экспорту молока в Россию
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

По его словам, руководитель могилёвского предприятия «Бабушкина крынка» сформировал «команду» из приближённых знакомых и родственников и начал проводить «новую сбытовую политику».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий», — сообщил Лукашенко во время совещания по вопросам пассажирских перевозок.

Председатель КГБ Иван Тертель в свою очередь заявил, что в результате были задержаны 26 человек, 15 из которых были арестованы.

В августе Россельхознадзор снял ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний: молочной продукции «Молочный гостинец» и продукции из птицы птицефабрики «Дружба».

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