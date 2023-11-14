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Марочко заявил о срыве нескольких попыток ВСУ атаковать на Купянском направлении

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о срыве нескольких попыток ВСУ атаковать позиции России на Купянском направлении.
Марочко заявил о срыве нескольких попыток ВСУ атаковать на Купянском направлении
  • РИА Новости

«В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, военнослужащие ВСУ из-за больших потерь в итоге отказались от штурма и отправились в укрытия.

Ранее Марочко заявил о проблемах с вещевым обеспечением украинских военных.

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