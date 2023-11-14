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РИА Новости: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

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Казаки бригады «Дон» потопили украинскую бронированную баржу на Днепре.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военнослужащего взвода БПЛА отряда «Хопер».

Отмечается, что баржа с бронированным буксиром была замечена возле посёлка Покровское.

«Буксир прикрывается баржей, как щитом, — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — сказал военный.

Ранее авиация группировки «Центр» нанесла удары по националистам «Азова»*.

Также беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил девять танков, а также 22 единицы техники и около 100 военных ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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