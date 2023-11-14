РИА Новости: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Казаки бригады «Дон» потопили украинскую бронированную баржу на Днепре.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военнослужащего взвода БПЛА отряда «Хопер».

Отмечается, что баржа с бронированным буксиром была замечена возле посёлка Покровское.

«Буксир прикрывается баржей, как щитом, — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — сказал военный.

Ранее авиация группировки «Центр» нанесла удары по националистам «Азова»*.

Также беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил девять танков, а также 22 единицы техники и около 100 военных ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.