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ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

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ВС Украины за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 118 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Также получили ранения пять человек.

Кроме того, сообщается о повреждении одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании завербованного Киевом диверсанта, который планировал взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.

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