ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Также получили ранения пять человек.
Кроме того, сообщается о повреждении одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании завербованного Киевом диверсанта, который планировал взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.