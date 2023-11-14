ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

ВС Украины за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 118 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Также получили ранения пять человек.

Кроме того, сообщается о повреждении одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании завербованного Киевом диверсанта, который планировал взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.