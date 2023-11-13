Пушилин: задержан диверсант, планировавший взорвать объекты инфраструктуры в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании завербованного Киевом диверсанта, который планировал взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, выявлен и задержан опасный диверсант, который был завербован и должен был взорвать «достаточно серьёзные» объекты.

Его действия привели бы к очень серьёзным осложнениям в отношении обеспечения отоплением жителей ДНР, добавил Пушилин.

Ранее стало известно, что спецслужбы ДНР задержали мужчину, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения.