Гепатит А зафиксирован уже в четвёртой области Украины, в этот раз его обнаружили в Кривом Роге (Днепропетровская область), им заболел четырёхлетний ребёнок, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

«У нас чрезвычайной ситуации в связи с гепатитом А нет, но мы уже усилили меры предосторожности и дополнительного контроля. Проводятся специальные проверки в местах массового скопления людей и там, где кормят: школы, детские сады, больницы», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Издание напоминает, что ранее гепатит был зафиксирован в Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Замглавы украинского Минздрава Игорь Кузин отмечал, что гепатит А быстро распространяется и угрожает здоровью большинства жителей Украины.

Вирусолог в беседе с RT отметила, что эпидемическое состояние на Украине «крайне тяжёлое», это связано и с тем, что после 2014 года власти отказались от вакцинации по ряду инфекций.