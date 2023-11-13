На Украине заявили о стремительном распространении гепатита А
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В интервью «РБК-Украина» он объяснил, что рост заболевания возник в связи с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения страны.
«У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета», — добавил Кузин.
По его словам, именно по этой причине гепатит А вызывает массовые и быстрые вспышки.
В конце октября в Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита А.