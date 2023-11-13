Вирусологи объяснили распространение гепатита А на Украине

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов и вирусолог доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова в беседе с RT прокомментировали заявление замглавы украинского Минздрава Игоря Кузина о том, что гепатит А быстро распространяется и угрожает здоровью большинства жителей Украины.

«Вирусный гепатит А — желудочно-кишечное заболевание, передающееся фекально-оральным путём. Самые частые причины — это отсутствие в достаточном количестве чистой воды и нормальной канализации, поэтому страны, где происходят некие боевые действия, часто подвергаются таким вспышкам или эпидемиям желудочно-кишечных заболеваний, не только вирусного гепатита А, но это и дизентерия, брюшной тиф, холера», — рассказал Жемчугов.

При этом специалист отметил, что вакцинация на десять лет защищает человека от заражения, повторных заболеваний тоже нет.

«Болеть тяжело, потому что остаются довольно серьёзные последствия для печени, хотя у 99% это излечение происходит самопроизвольно», — уточнил эксперт.

По словам вирусолога доктора биологических наук, профессора, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольги Карповой, эпидемическое состояние на Украине «крайне тяжёлое».

«Это связано и с тем, что после 2014 года они отказались от вакцинации по ряду инфекций, и это было исключительно политическое решение, потому что раньше использовались наши вакцины», — объяснила собеседница RT.

Она также выразила абсолютную уверенность в том, что коллективного иммунитета нет из-за отсутствия прививок и эпидемического состояния с учётом падения уровня жизни.

«И это только первая весточка, дальше будет хуже», — заключила Карпова.

Ранее замглавы украинского Минздрава Игорь Кузин заявил о том, что гепатит А быстро распространяется и угрожает здоровью большинства жителей Украины.

В конце октября в Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита А.