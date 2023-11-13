Министр Сийярто: Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву без гарантий НАПК
- РИА Новости
Он рассказал, что на Будапешт в очередной раз оказывалось большое давление, чтобы венгерские власти одобрили выплату на поставки оружия украинским войскам, передаёт РИА Новости.
По словам министра, пока украинское НАПК не предоставит гарантий, что больше не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны, Будапешт не одобрит выделение средств на помощь ВСУ.
Ранее в Венгрии заявили, что считают недостаточным решение Украины о временном приостановлении статуса банка ОТР как «международного спонсора войны», поэтому не изменят своего мнения о предоставлении ВСУ военной помощи со стороны Евросюза.