Daily Beast: Киев боится отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада
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По мнению солдат ВСУ, ослабление внимания со стороны Вашингтона может помочь российской армии добиться серьёзных успехов. Один из украинских военных считает, что Киев до сих пор не в состоянии обеспечить свои войска вооружением и боеприпасами.
По словам военнослужащего с позывным Спенсер, без помощи со стороны Запада ВСУ будут вынуждены отступить, если ВС России начнут продвигаться на всех фронтах.
«У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова», — сказал он.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление ВСУ не продвигается, а на Западе растёт понимание этого.