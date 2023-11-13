В украинских войсках опасаются, что из-за ослабления внимания западных стран на фоне конфликта на Ближнем Востоке им придётся отступить до Львова, написало издание Daily Beast.

По мнению солдат ВСУ, ослабление внимания со стороны Вашингтона может помочь российской армии добиться серьёзных успехов. Один из украинских военных считает, что Киев до сих пор не в состоянии обеспечить свои войска вооружением и боеприпасами.

По словам военнослужащего с позывным Спенсер, без помощи со стороны Запада ВСУ будут вынуждены отступить, если ВС России начнут продвигаться на всех фронтах.

«У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова», — сказал он.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление ВСУ не продвигается, а на Западе растёт понимание этого.