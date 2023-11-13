RT в Telegram
Подпишись

Daily Beast: Киев боится отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада

Короткая ссылка
В украинских войсках опасаются, что из-за ослабления внимания западных стран на фоне конфликта на Ближнем Востоке им придётся отступить до Львова, написало издание Daily Beast.
Daily Beast: Киев боится отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада
  • Gettyimages.ru

По мнению солдат ВСУ, ослабление внимания со стороны Вашингтона может помочь российской армии добиться серьёзных успехов. Один из украинских военных считает, что Киев до сих пор не в состоянии обеспечить свои войска вооружением и боеприпасами.

По словам военнослужащего с позывным Спенсер, без помощи со стороны Запада ВСУ будут вынуждены отступить, если ВС России начнут продвигаться на всех фронтах.

«У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова», — сказал он.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление ВСУ не продвигается, а на Западе растёт понимание этого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить