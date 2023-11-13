Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал расплатой за беды и горе гибель «лучшего танкиста ВСУ», как его называли украинские СМИ, Максима Гацанюка в селе Соколовка.

«То, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, — это факт. Его гибель — это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, такая же участь ожидает всех, кто придёт в регион с оружием.

Погребищенский городской совет Винницкой области ранее сообщил о смерти «лучшего танкиста ВСУ» в селе Соколовка Запорожской области.

По данным Минобороны России, по скоплению украинских военных в районе Работина в Запорожской области нанесён удар, уничтожены порядка 55 военнослужащих.

10 ноября Минобороны России показало кадры штурма позиций украинских войск и взятие их в плен российской армией у Работина.