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На Украине сообщили о гибели «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

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Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил о смерти «лучшего танкиста ВСУ», как его называли украинские СМИ, Максима Гацанюка в селе Соколовка Запорожской области.
На Украине сообщили о гибели «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
  • Gettyimages.ru

«Наш земляк Гацанюк Максим Владимирович... умер 8 ноября 2023 года в населённом пункте Соколовка Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач», — приводит сообщение горсовета РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли до 245 военнослужащих за сутки на Донецком направлении.

Также военнослужащие расчёта РСЗО «Град» Центрального военного округа ранее поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

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