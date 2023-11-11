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Telegraph: неудачи армии Украины на фронте сломили Зеленского

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Неудачные действия украинских войск на фронте сломили Владимира Зеленского, пишет издание The Telegraph.
Telegraph: неудачи армии Украины на фронте сломили Зеленского
  • AP
  • © Virginia Mayo

Отмечается, что на фоне тупика наступления напряжённость между политическим и военным руководством Украины стала публичной.

«Это признак, который может указывать на то, что Зеленский… оказался сломлен», — говорится в материале.

В статье указывается, что Зеленский впервые подверг критике главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в интервью Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.

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