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В Минэнерго Украины заявили о повреждении подстанции в результате взрыва

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В Минэнерго Украины сообщили о повреждении подстанции в результате взрыва в одном из приграничных районов Сумской области, без электричества остались более 2,5 тыс. граждан.
В Минэнерго Украины заявили о повреждении подстанции в результате взрыва
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

«Из-за обстрела на Сумщине повреждена подстанция (расположенная в одном из приграничных районов области), произошло возгорание оборудования подстанции. Пожар ликвидирован», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в Днепропетровской области при взрывах отключилась линия электропередачи. 

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в случае, если Россия усилит удары по электросетям Украины зимой.

Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований RUSI Джек Уотлинг отметил, что Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре со стороны России.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.

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