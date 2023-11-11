Глава Минэнерго Украины пригрозил атаками по энергоинфраструктуре России

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в случае, если Россия усилит удары по электросетям Украины зимой.

«Отвечая (на российские атаки), мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру», — цитирует его Politico.

Вместе с этим Галущенко отметил, что не обсуждал возможность подобных ударов с американскими чиновниками.

Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований RUSI Джек Уотлинг ранее заявил, что Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре со стороны России.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.