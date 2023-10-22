RUSI: Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований RUSI Джек Уотлинг заявил, что Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре со стороны России.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации. По словам Уотлинга, Украине следует готовиться к тяжёлой зиме. «Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — говорится в публикации. Ранее в Al Khaleej заявили, что зимние планы ВС России держат Владимира Зеленского в неопределённости. Также министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.