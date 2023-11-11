Военный эксперт Кнутов: Украина испытывает снарядный голод
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Собеседник RT отметил, что на сегодняшний день Украина испытывает снарядный голод.
«На некоторых участках резко снизилось применение артиллерии и дронов. Возможно (вооружение. — RT) было переброшено на какие-то другие направления, но, вероятнее всего, сказывается нехватка оружия и боеприпасов, поставляемых США», — рассказал Кнутов.
Военный эксперт отметил, что киевский режим открыто не паникует, однако внутри администрации чувствуется растерянность и нервозность.
«Это проявляется в конфликте между (главкомом ВСУ Валерием. — RT) Залужным и Зеленским. Этот конфликт периодически выплёскивается в СМИ, и на его основе можно сделать вывод, что киевский режим оказался в сложном положении», — заметил специалист.
По его словам, наступление российских войск, а также удары авиации по противнику свидетельствуют о том, что Киеву «особо нечем отвечать».
Собеседник RT также обратил особое внимание на то, что США отдают приоритет Израилю.
«США осознают, что если встреча между Байденом и (председателем КНР. — RT) Си Цзиньпином пройдёт не по их сценарию и Китай проявит жёсткость и стремление вернуть Тайвань в ближайшее время, тогда Штаты сократят поставки оружия на Украину. Чтобы иметь ресурсы не только для помощи Израилю, но и копить оружие на случай конфликта из-за Тайваня», — заключил Кнутов.
Ранее Андрей Ермак провёл телефонный разговор с Джейком Салливаном, в ходе которого призвал Вашингтон ускорить процесс передачи оружия Вооружённым силам Украины.