Военный эксперт Кнутов: Украина испытывает снарядный голод

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном призвал США ускорить поставки оружия ВСУ.

Собеседник RT отметил, что на сегодняшний день Украина испытывает снарядный голод.

«На некоторых участках резко снизилось применение артиллерии и дронов. Возможно (вооружение. — RT) было переброшено на какие-то другие направления, но, вероятнее всего, сказывается нехватка оружия и боеприпасов, поставляемых США», — рассказал Кнутов.

Военный эксперт отметил, что киевский режим открыто не паникует, однако внутри администрации чувствуется растерянность и нервозность.

«Это проявляется в конфликте между (главкомом ВСУ Валерием. — RT) Залужным и Зеленским. Этот конфликт периодически выплёскивается в СМИ, и на его основе можно сделать вывод, что киевский режим оказался в сложном положении», — заметил специалист.

По его словам, наступление российских войск, а также удары авиации по противнику свидетельствуют о том, что Киеву «особо нечем отвечать».

Собеседник RT также обратил особое внимание на то, что США отдают приоритет Израилю.

«США осознают, что если встреча между Байденом и (председателем КНР. — RT) Си Цзиньпином пройдёт не по их сценарию и Китай проявит жёсткость и стремление вернуть Тайвань в ближайшее время, тогда Штаты сократят поставки оружия на Украину. Чтобы иметь ресурсы не только для помощи Израилю, но и копить оружие на случай конфликта из-за Тайваня», — заключил Кнутов.

Ранее Андрей Ермак провёл телефонный разговор с Джейком Салливаном, в ходе которого призвал Вашингтон ускорить процесс передачи оружия Вооружённым силам Украины.