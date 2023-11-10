В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество

Киргизский Конституционный суд постановил запретить использовать матчества из-за негативной реакции большей части общества на введённое разрешение.

Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте суда.

«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», — сказано в документе.

Также указывается, что соответствующее решение обязательно для исполнения всех государственных органов, органов местного самоуправления должностных лиц, а также общественных объединений в Киргизии.

В августе президент республики Садыр Жапаров подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.