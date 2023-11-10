RT в Telegram
Подпишись

В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество

Короткая ссылка
Киргизский Конституционный суд постановил запретить использовать матчества из-за негативной реакции большей части общества на введённое разрешение.
В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Hall

Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте суда.

«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», — сказано в документе.

Также указывается, что соответствующее решение обязательно для исполнения всех государственных органов, органов местного самоуправления должностных лиц, а также общественных объединений в Киргизии.

В августе президент республики Садыр Жапаров подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить