В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество
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Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте суда.
«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», — сказано в документе.
Также указывается, что соответствующее решение обязательно для исполнения всех государственных органов, органов местного самоуправления должностных лиц, а также общественных объединений в Киргизии.
В августе президент республики Садыр Жапаров подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.