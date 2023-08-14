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Президент Киргизии Жапаров подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.
Президент Киргизии Жапаров подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе президента, закон принят в целях создания «безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков».

Так, к вредной относится информация, отрицающая семейные и традиционно-общественные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, а также формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи, пишет Sputnik Кыргызстан.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

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