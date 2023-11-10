Украину после окончания конфликта ждёт военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, «страна продолжит катиться вниз по наклонной», а Запад не поможет Киеву остановить процесс распада.

«Вашингтону, Брюсселю и Лондону всё равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – сказал бывший морпех.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее выразил мнение, что провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернётся для Киева поражением.