RT в Telegram
Подпишись

Бывший морпех США Берлетик: Украину ждёт военный и экономический крах

Короткая ссылка
Украину после окончания конфликта ждёт военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Бывший морпех США Берлетик: Украину ждёт военный и экономический крах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, «страна продолжит катиться вниз по наклонной», а Запад не поможет Киеву остановить процесс распада.

«Вашингтону, Брюсселю и Лондону всё равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – сказал бывший морпех.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее выразил мнение, что провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернётся для Киева поражением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить