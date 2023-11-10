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В Эстонии учителя провели забастовку с требованием повышения зарплат

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Предупредительная забастовка учителей и воспитателей прошла в школах и детских садах Эстонии.
В Эстонии учителя провели забастовку с требованием повышения зарплат
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Уточняется, что предупредительная забастовка продолжалась в течение одного часа.

«Первые уроки были отменены, дети пришли в школы на час позже. Учителя потребовали повышения минимальной заработной платы учителей не менее чем на 8% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Они заявили о готовности провести более длительную забастовку в случае, если их требования не будут выполнены.

Ранее стало известно, что болгарские профсоюзы провели в столице Болгарии массовую акцию протеста.

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