В Эстонии учителя провели забастовку с требованием повышения зарплат
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Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
Уточняется, что предупредительная забастовка продолжалась в течение одного часа.
«Первые уроки были отменены, дети пришли в школы на час позже. Учителя потребовали повышения минимальной заработной платы учителей не менее чем на 8% в 2024 году», — говорится в сообщении.
Они заявили о готовности провести более длительную забастовку в случае, если их требования не будут выполнены.
Ранее стало известно, что болгарские профсоюзы провели в столице Болгарии массовую акцию протеста.