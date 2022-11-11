Болгарские профсоюзы провели акцию протеста в Софии

Болгарские профсоюзы провели в столице Болгарии массовую акцию протеста.

Как сообщает ТАСС, кульминацией акции стал марш автомобилей с участием нескольких сотен машин, заблокировавший центральные улицы Софии.

Протестующие требовали, в частности, увеличить минимальную заработную плату с 710 до 850 левов с начала нового года — около €355 и €425 соответственно.

Ранее сообщалось, что на манифестации с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции вышли более 30 тыс. человек по всей Франции.