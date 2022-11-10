Le Parisien: в манифестациях по всей Франции приняли участие более 30 тысяч человек
На манифестации с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции вышли более 30 тыс. человек по всей Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД страны.
Отмечается, что организатором протеста является профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».
По его данным, всего во Франции прошли 150—200 демонстраций.
18 октября в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.
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