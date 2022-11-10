Le Parisien: в манифестациях по всей Франции приняли участие более 30 тысяч человек

На манифестации с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции вышли более 30 тыс. человек по всей Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД страны.