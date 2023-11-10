Figaro: манёвр ВС России в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ
«6 июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять», — сказал он.
Украинский военный подчеркнул, что российская армия вывела войска с левого берега Херсонской области и перебросила их к месту предполагаемого удара.
Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины намерены предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах.
Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.