Предпринятый российской армией манёвр привёл к провалу контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил газете Le Figaro украинский штурмовик по имени Степан.

«6 июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять», — сказал он.

Украинский военный подчеркнул, что российская армия вывела войска с левого берега Херсонской области и перебросила их к месту предполагаемого удара.

Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины намерены предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.