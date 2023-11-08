Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступать в 2023 и 2024 годах

Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины намерены предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах.

Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — сказал Зеленский.

Он добавил, что у украинской армии есть конкретные города и направления, по которым она планирует наступать.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.