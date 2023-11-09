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WP: высокопоставленные военные ВСУ погибли во время награждения в селе Димитрово

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Несколько высокопоставленных военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.
WP: высокопоставленные военные ВСУ погибли во время награждения в селе Димитрово
  • AP

Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным газеты, в результате удара погибли по меньшей мере 19 военных ВСУ.

«В том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — говорится в публикации. 

Газета добавляет, что всего в мероприятии приняли участие около 100 военных.

5 ноября глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.

При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.

Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.

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