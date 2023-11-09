WP: высокопоставленные военные ВСУ погибли во время награждения в селе Димитрово
- AP
Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным газеты, в результате удара погибли по меньшей мере 19 военных ВСУ.
«В том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — говорится в публикации.
Газета добавляет, что всего в мероприятии приняли участие около 100 военных.
5 ноября глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.
При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.
Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.