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WP: cолдат 128-й бригады ВСУ обвинил своё командование в гибели более 50 боевиков

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Солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ заявил в интервью The Washington Post, что ответственность за гибель более 50 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве этого подразделения.

По его словам, удар произошёл во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины.

При этом военный подчеркнул, что на мероприятии собрались все артиллерийские подразделения и лучшие расчёты.

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах», — сказал украинский военный.

Ранее на Украине начали расследование гибели бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ в результате ракетного удара в Запорожской области.

Позже Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка.

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