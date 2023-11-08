WP: cолдат 128-й бригады ВСУ обвинил своё командование в гибели более 50 боевиков
По его словам, удар произошёл во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины.
При этом военный подчеркнул, что на мероприятии собрались все артиллерийские подразделения и лучшие расчёты.
«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах», — сказал украинский военный.
Ранее на Украине начали расследование гибели бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ в результате ракетного удара в Запорожской области.
Позже Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка.