В Житомире мужчина избил сотрудника территориального центра комплектования

В Житомире мужчина избил на улице сотрудника территориального центра комплектования, это произошло на глазах его коллег. Как сообщает «СТРАНА.ua», они «дали парню спокойно уйти».

Причины конфликта неизвестны.

Пресс-секретарь Нацполиции в регионе Виктория Дубовик рассказала, что потерпевший написал заявление в полицию.

По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанёс ему повреждения и скрылся. Мужчину разыскивают, пишет Klymenko Time.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации. Так, в Сумской области водитель автомобиля на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку.