В Житомире мужчина избил сотрудника территориального центра комплектования
- РИА Новости
Причины конфликта неизвестны.
Пресс-секретарь Нацполиции в регионе Виктория Дубовик рассказала, что потерпевший написал заявление в полицию.
По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанёс ему повреждения и скрылся. Мужчину разыскивают, пишет Klymenko Time.
В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации. Так, в Сумской области водитель автомобиля на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку.