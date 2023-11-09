Аналитик Ерёмина: русофобия превратилась в модную болезнь

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной о том, что в стране «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских на Украине.

Вице-премьер также сказала, что на Украине «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке».

По мнению Ерёминой, подобное высказывание можно назвать «тотальной» катастрофой, признаком того, что государство «деградировало окончательно».

«Вообще русскоязычных большинство на Украине, целые регионы Украины были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. С течением временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ, она уже приводит сейчас. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — отметила политолог.

По словам эксперта, русофобия «превратилась в модную болезнь».

«Продолжают пестовать эту болезнь в себе, холить и лелеять. Если в государстве отрицаются права, это означает, что этого государства не существует, оно есть номинально, но это остаётся на бумаге», — заключила собеседница RT.

Ранее Стефанишина заявила, что на Украине «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских в стране.

3 ноября Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о правах и свободах национальных меньшинств, который необходим для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.