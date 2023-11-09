Украину ждёт ещё больший политический раскол в связи с решением Владимира Зеленского отменить проведение выборов в стране.

Об этом говорится в публикации портала infoBRICS.

По мнению автора статьи, Зеленский использует конфликт ради укрепления собственной власти и контроля своего режима над страной. В материале подчёркивается, что на Западе начинают замечать его диктаторское поведение.

«Становится очевидным, что Зеленский предпочёл сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя, чтобы сохранить иллюзию Украины как демократического государства», — написало издание.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.

Также сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.