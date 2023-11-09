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KI: украинские солдаты не могут спрятаться от российских «Ланцетов»

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Украинские солдаты не могут укрыться от российских беспилотников «Ланцет».

С таким заявлением выступили в Kyiv Independent.

По данным издания, эффективного средства борьбы с дроном также не существует.

«Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он замечает её силуэт издалека и пикирует на неё, как сокол», — рассказал один из бойцов ВСУ.

Ранее Военная хроника отметила рост применения дронов «Ланцет» в зоне спецоперации.

Также экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские «Ланцеты» осложняют положение ВСУ.

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