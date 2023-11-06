Военная хроника отметила рост применения дронов «Ланцет» в зоне спецоперации

Военная хроника сообщила о резком росте применения дронов «Ланцет» в зоне спецоперации.

По данным Военной хроники, основной упор сделан на применение «Ланцет-1» и «Ланцет-3» с автоматической системой наведения.

«Судя по частоте появления кадров с поражением целей, производство барражирующих боеприпасов вышло на принципиально новый и ранее недостижимый уровень», — говорится в сообщении.

Ранее подразделения группировки ВС России «Восток» на Южно-Донецком направлении «Ланцетом» уничтожили ЗРК Stormer в районе Елизаветовки.